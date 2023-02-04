تخريج 109 أطباء من برامج الدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض

يُذكر أن البرامج المعتمدة للدراسات العليا في مستشفى قوى الأمن بالرياض (46) برنامجًا تدريبيًا، منها (13) برنامج زمالة و(29) برنامج بورد، إضافة إلى (4) برامج دبلوم، يستفيد منها (736) متدربًا، من التابعين للإدارة العامة للخدمات الطبية، ومتدربي برامج التدريب المشترك، ومستفيدين من الجهات الحكومية الأخرى.