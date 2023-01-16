الأربعاء المقبل.. المملكة تستضيف ورشة القدرات الإقليمية في رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على مركز التغير المناخي الدكتور أيمن بن سالم غلام: سوف تستعرض هذه الورشة الدولية عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على أجندتها؛ ومنها: البحث والتطوير لخطط مراقبة، وفهم المناخ الحالي، والتنبؤ بتغيراته المستقبلية، وتحديد ثغرات البحث والرصد التي تُسهم في مساعدة تطوير استراتيجيات البحث، ودعم البحوث المناخية والتقنيات المستخدمة، وأنشطة العمليات في المنطقة؛ من خلال الجمع بين العلماء والباحثين بما في ذلك خبراء تَغَير المناخ محليًّا ودوليًّا لمناقشة الأفكار وتبادلها.