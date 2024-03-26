في حوار مفتوح.. "الراجحي" يلتقي منسوبي القطاع غير الربحي بالعاصمة المقدسة

ونوه في بداية اللقاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالقطاع غير الربحي، وما أثمر عنه ذلك من زيادة عدد منظمات القطاع إلى 4644 منظمة، منها 3851 جمعية أهلية، و343 مؤسسة أهلية، و450 صندوقًا عائليًا بنسبة نمو 173%، كما بلغ متوسط درجة الحوكمة 89.7%، وقيمة إسناد التعاقدات الحكومية للقطاع غير الربحي ستة مليارات ريال منذ العام 2018، وأتمتة 80% من الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيداً معاليه بمساهمة جمعيات العاصمة المقدسة بخدمة ضيوف الرحمن.