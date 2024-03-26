في حوار مفتوح.. "الراجحي" يلتقي منسوبي القطاع غير الربحي بالعاصمة المقدسة

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي,في العاصمة المقدسة, اليوم, قيادات ومنسوبي ومستفيدي القطاع غير الربحي في المنطقة؛ لمناقشة واقع القطاع والتحديات والتطلعات المرتبطة بأهداف رؤية المملكة 2030, وأدوار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ونوه في بداية اللقاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالقطاع غير الربحي، وما أثمر عنه ذلك من زيادة عدد منظمات القطاع إلى 4644 منظمة، منها 3851 جمعية أهلية، و343 مؤسسة أهلية، و450 صندوقًا عائليًا بنسبة نمو 173%، كما بلغ متوسط درجة الحوكمة 89.7%، وقيمة إسناد التعاقدات الحكومية للقطاع غير الربحي ستة مليارات ريال منذ العام 2018، وأتمتة 80% من الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيداً معاليه بمساهمة جمعيات العاصمة المقدسة بخدمة ضيوف الرحمن.
وجرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية ومنسوبي القطاع غير الربحي، وأجاب عن التساؤلات والاستفسارات، ووجه بدراسة المقترحات التطويرية للقطاع في المنطقة، والميزة التنافسية للعاصمة المقدسة.