"البر" بالشرائع بشعار "ضيف الرحمن ضيفي" لتفطير الصائمين بحجز مواقف المركبات

وبيّن "المالكي" أن العمل الخيري يشهد دعمًا غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وبالإشراف الميداني من قِبل القائمين على السقاية والرفادة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ إذ يقدمون كل الإمكانات، ويُذللون الصعاب أمام كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال تقديم خدمة إفطار الصائمين في كل موقع بالعاصمة المقدسة.