"البر" بالشرائع بشعار "ضيف الرحمن ضيفي" لتفطير الصائمين بحجز مواقف المركبات
اقتنص أرباب العمل التطوعي والخيري بمكة المكرمة أحد المواقع التي يكثر فيها الوجود البشري لإنشاء خيمتهم للإفطار الجماعي، وهو موقف المركبات بحجز الشرائع، الذي يقف فيه الآلاف من مركبات المعتمرين والزوار المتجهين من وإلى المسجد الحرام.
عدسة "سبق" وقفت على الخيمة الرمضانية التي أنشأتها جمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة تحت شعار "ضيف الرحمن ضيفي"، ورصدت تسابُق شباب الجمعية في العمل الخيري التطوعي لتقديم وجبات إفطار صائم في موقف حجز الشرائع في شهر الخيرات.
وكشف المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي لـ"سبق" أن الجمعية جهَّزت المخيم الرمضاني بحجز مواقف المركبات بحجز الشرائع بكامل التجهيزات لضيافة المعتمرين وزوار المسجد الحرام، ويشرف على خدمتهم أكثر من 20 شابًّا لتوزيع أكثر من 60 ألف وجبة إفطار صائم في موقف حجز المركبات بالشرائع. ويمتاز هذا الموقع بكثرة مرتاديه للذين يقصدون المسجد الحرام، وكذلك الذين انتهوا من تأدية العمرة.
وأضاف "المالكي": كما توزع الجمعية يوميًّا على الأسر المستفيدة المسجلين بالجمعية وعلى السُّفَر الرمضانية في منطقة الشرائع أكثر من 3000 وجبة متنوعة من وجبات ساخنة وباردة، كما توزع أكثر من 2000 وجبة جافة في ساحات المسجد الحرام.
وأردف بأن الجمعية حرصت على تقديم وجبات مستوفية شروط السقاية والرفادة التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة، ويستفيد منها المعتمرون والزوار.
وبيّن "المالكي" أن العمل الخيري يشهد دعمًا غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وبالإشراف الميداني من قِبل القائمين على السقاية والرفادة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ إذ يقدمون كل الإمكانات، ويُذللون الصعاب أمام كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال تقديم خدمة إفطار الصائمين في كل موقع بالعاصمة المقدسة.