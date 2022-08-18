تقدم الشيشة والمعسل.. إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة بالنعيرية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 7 مقاهٍ ومحلات تقديم للشيشة والمعسل ومحلات تجارية بمحافظة النعيرية؛ لعدم تطبيقها والتزامها بالضوابط والاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن جولات الأمانة التفتيشية بالمحافظة.
وتمثلت مخالفات المنشآت التي جرى إغلاقها في ممارسة نشاط مخالف للنشاط الموضح بالعقود الاستثمارية ونشاط غير مطابق للرخصة.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.