تقدم الشيشة والمعسل.. إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة بالنعيرية

وأكدت الأمانة استمرار الجولات والحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الأنظمة والاشتراطات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.