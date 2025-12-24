الأمير عبدالعزيز بن سعود يضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة "911" بالجوف

وتُعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة من مشروعات مبادرات وزارة الداخلية، التي تُنفّذ بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تسهيل وتسريع وصول المستفيدين إلى الجهات المختصة في الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة.