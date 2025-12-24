الأمير عبدالعزيز بن سعود يضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة "911" بالجوف

وضع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الجوف.
واستمع سموه عقب وضع حجر الأساس إلى شرح عن المشروع، الذي يأتي استكمالًا للخطة الإستراتيجية لتوحيد أرقام الطوارئ في جميع مناطق المملكة، وتوحيد غرف العمليات في كل منطقة لتعمل ضمن مركز موحد وتحت سقف واحد، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.
وتُعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة من مشروعات مبادرات وزارة الداخلية، التي تُنفّذ بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تسهيل وتسريع وصول المستفيدين إلى الجهات المختصة في الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة.
وشاهد سمو وزير الداخلية عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن مركز العمليات الأمنية الموحدة، استُعرضت خلاله مهام الصالات التشغيلية وآلية سير العمل داخل المركز ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وحضر مراسم وضع حجر الأساس صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لسمو وزير الداخلية.