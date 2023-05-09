عند الواحدة ظهراً.. انطلاق الطائرة الإغاثية الأولى للسودان محملة بالأدوات الطبية والخيم الإيوائية

تنطلق في الواحدة ظهر اليوم أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي إلى دولة السودان الشقيقة، فيما تنطلق الطائرة الثانية في الثانية مساءً، محملتين بالأدوات الطبية والمستلزمات الإغاثية والخيم الإيوائية التي يحتاج إليها النازحون الذي بلغ عددهم ما يفوق الـ 300 ألف نازح في الداخل السوداني.
وأوضح مراسل "الإخبارية"، أن سبب تركيز مركز الملك سلمان للإغاثة، على أن أولى طلائع المساعدات للأشقاء في السودان ستركز على المستلزمات الطبية ناتجة عن أن المستشفيات التي تعمل داخل السودان بطاقة كاملة فقط 16% والباقية لا تعمل بطاقتها الكاملة أو لا تعمل تماماً بسبب نقص الكهرباء والأدوية والأكسجين وغيرها.
وأمس الأول، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.
وأكّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً، من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -أيّدهما الله- على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان.
وأوضح، أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان، وتوفير مساعدات طبية، مقدماً شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.