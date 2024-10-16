"التراث" تنظّم النسخة الثانية من معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان"

وأكدت هيئة التراث على أن "بنان" يُعد رؤية في دعم وتمكين القطاع الثقافي الحرفي وجعله رافدًا مهمًا للاقتصاد في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المستمدة من رؤية السعودية 2030، وتؤكد الهيئة من خلال هذا الحدث على التزامها بتوفير بيئة محفزة للحرفيين والمبدعين؛ لتعزز من تطورهم المستدام، كما تسعى الهيئة لأن يكون "بنان" واحدًا من أبرز المعارض الثقافية على الصعيدين المحلي والدولي، مستقطبًا جمهورًا واسعًا من المهتمين بالتراث والحرف اليدوية.