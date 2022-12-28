"أجفند" يقرّ تمويل 14 مشروعًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" اجتماعه نصف السنوي في مقرّه بالرياض اليوم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس أجفند.
وتم استعراض إنجازات العام 2022، ومناقشة المشاريع المقدمة في الدورة الحالية، بالإضافة إلى التقارير المالية والفنية.
وأقرّ المجلس تمويل 14 مشروعًا في مجالات: الأمن الغذائي، قطاع الطفولة المبكرة، التغير المناخي، تمكين المرأة، القطاع الصحي "اللقاحات والكوادر الصحية"، الشمول المالي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات؛ منها: جامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مجموعة التنسيق العربية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، وبنك الأمل للتمويل الأصغر باليمن، والمبادرة العالمية للقيادة التنفيذية، كما شملت المشاريع دعم البناء المؤسسي لمنظمات أجفند الشقيقة.
واطلع المجلس على إنجازات أجفند خلال العام 2022 التي تركزت حول دعم الأمن الغذائي من خلال صغار المزارعين عبر مشروع التأمين الزراعي لمخاطر الطقس، الذي يهدف إلى توفير البذور ذات الجودة العالية، والربط مع سلاسل الإمداد، والوصول إلى الخدمات المالية بما في ذلك الحوالات الإلكترونية، ويجري العمل على التوسع بإنشاء مراكز لخدمات صغار المزارعين في الدول العربية والأفريقية.
من جانب آخر يتم تنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة صلة للتنمية، لعدد خمس محافظات يمنية، ويستفيد منه 62,514 مستفيدًا.
وثمّن المجلس مشاركة أجفند في فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي، الذي عقد في شرم الشيخ، والذي تضمّن عقد عدد من الجلسات الحوارية، متناولة قضايا تنموية مختلفة، بالإضافة إلى إقامة حفل جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2021؛ حيث تضمن الحفل تكريم الجهات الفائزة بالجائزة في مجال العمل المناخي.