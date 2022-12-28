"أجفند" يقرّ تمويل 14 مشروعًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأقرّ المجلس تمويل 14 مشروعًا في مجالات: الأمن الغذائي، قطاع الطفولة المبكرة، التغير المناخي، تمكين المرأة، القطاع الصحي "اللقاحات والكوادر الصحية"، الشمول المالي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات؛ منها: جامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مجموعة التنسيق العربية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، وبنك الأمل للتمويل الأصغر باليمن، والمبادرة العالمية للقيادة التنفيذية، كما شملت المشاريع دعم البناء المؤسسي لمنظمات أجفند الشقيقة.