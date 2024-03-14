"المطرية الـ10" تتواصل.. "الحصيني": 10 مناطق بمرمى الهطولات والعاصمة واردة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه يتوقع خلال الـ24 ساعة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق عدة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه المناطق وفقًا للنماذج العددية للطقس، هي: حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية خاصة بين حفر الباطن والصمان، والمدينة خاصة شرقها.
وتحت وسم #الحالة_الممطرة_العاشرة #لعام_1445هـ، أضاف: "تمتد الأمطار إلى أجزاء من شمال وغرب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد -إن شاء الله- إلى العاصمة الرياض بأمطار خفيفة تُسبَق بنشاط للرياح السطحية، إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".