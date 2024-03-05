"الجبير" يبحث أوجه التعاون بمجالات البيئة والتغير المناخي مع المفوض الأوروبي للبيئة

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي، واستعراض مبادرات المملكة في هذا المجال خصوصًا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.