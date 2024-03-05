"الجبير" يبحث أوجه التعاون بمجالات البيئة والتغير المناخي مع المفوض الأوروبي للبيئة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك السيد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، وذلك خلال زيارة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي، واستعراض مبادرات المملكة في هذا المجال خصوصًا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.