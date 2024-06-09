وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الـ 160

كما يبحث الاجتماع، المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضاً مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.