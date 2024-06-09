وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الـ 160

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، صباح اليوم (الأحد)، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويناقش الاجتماع الوزاري الخليجي عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ 44 بمدينة الدوحة ديسمبر 2023م.
كما يبحث الاجتماع، المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضاً مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.