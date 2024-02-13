"كفاءة الإنفاق" تحتفي بـ 36 شاباً وفتاة أنهوا التدريب في "صناع المستقبل"

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، إلى أن برنامج صنّاع المستقبل الذي أسسته الهيئة عام 2019 يسهم في تحقيق الترابط والتكامل بين الخبرات النظرية التي يكتسبها الطلاب والطالبات في الجامعات والممارسات العملية، ومساعدة المتدربين على اكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم من خلال الانخراط في بيئة العمل، إضافةً إلى الإسهام في تطوير وتأهيل المتدربين لصقل مهاراتهم.