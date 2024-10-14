الصندوق الصناعي يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لرفع مشاركة القطاع الخاص

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود الصندوق الصناعي في تعزيز الدعم الذي يُقدّمه، وذلك عبر توسيع شراكاته مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يزيد من فاعلية برامج الصندوق ومنتجاته وحلوله المُوجَّهَة للقطاع الخاص.