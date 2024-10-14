الصندوق الصناعي يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لرفع مشاركة القطاع الخاص

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي, مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار التباحث في مجالات تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يخدم أهداف الطرفين.
ومثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق خليل النمري، فيما مثّل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وكيل الوزارة للخدمات اللوجستية ريان البكري.
وستسهم مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في تعزيز التعاون لتطوير الحوافز المالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إضافةً إلى العمل على تطوير مبادرات تدعم المشاريع ذات العلاقة بين الصندوق والوزارة، وذلك وفق اختصاص كل جهة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود الصندوق الصناعي في تعزيز الدعم الذي يُقدّمه، وذلك عبر توسيع شراكاته مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يزيد من فاعلية برامج الصندوق ومنتجاته وحلوله المُوجَّهَة للقطاع الخاص.