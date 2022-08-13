بالصور.. طريق "حمادة شقراء" بلا أكتاف.. و"حُفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة" تُهدِّد سالكيه

وفي العام الماضي، وبالتحديد في شهر أكتوبر، تواصلت "سبق" مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطرحت خطورة طريق الحمادة وتعثُّره، كما طرحت عليها تضاعُف خطورة الطريق بعد توقُّف المقاول عن العمل فيه، وترك الطريق في وضع سيئ ومُزْرٍ؛ فأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أنها أدرجت الطريق المذكور ضمن خطتها لتوسعة جميع الطرق القديمة التي ليس لها أكتاف أسفلتية، ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى السلامة على الطرق؛ إذ تم إبلاغ المقاول بمباشرة تنفيذ الأعمال المطلوبة على الطريق، إلا أنه تأخَّر في إنجازه.