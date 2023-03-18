مجموعة السدحان تفتتح فرعَيْن لعلامتها (السدحان ماركت)

من جهته، أكد الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السدحان، رئيس مجلس إدارة شركة السدحان التجارية، أن تدشين هذين الفرعين سيتبعه افتتاحات عدة خلال الفترة المقبلة استكمالاً لخطط الشركة التوسعية للوصول إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري.