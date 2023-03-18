مجموعة السدحان تفتتح فرعَيْن لعلامتها (السدحان ماركت)

افتتحت شركة السدحان التجارية فرعَيْن للعلامة التجارية (السدحان ماركت)، الفرع الأول على طريق الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود الكبير بحي القدس، والثاني على طريق الإمام مالك بمنطقة الشفا بالرياض.
ويأتي هذان الفرعان امتدادًا لنجاحات الشركة في خدمة العملاء عبر فروعها داخل الأحياء السكنية، التي تقدم لعملائها تجربة تسوق سريعة ومُيسَّرة، تضم جميع احتياجاتهم اليومية بشكل عصري، يناسب حاجات المستهلكين.
ودشنت المجموعة مؤخرًا خدمة التسوق الإلكتروني عبر (www.al-sadhan.com) و (www.spar.sa)، وتطبيقات (السدحان وسبار) على متاجر التطبيقات للهواتف المحمولة، التي تقدم خدمة التوصيل السريع، وخدمة جدولة الطلبات، أو خدمة الاستلام من الفرع.
من جهته، أكد الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السدحان، رئيس مجلس إدارة شركة السدحان التجارية، أن تدشين هذين الفرعين سيتبعه افتتاحات عدة خلال الفترة المقبلة استكمالاً لخطط الشركة التوسعية للوصول إلى 50 فرعًا بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن خطط الشركة التوسعية تتمحور حول خدمة العملاء بالشكل الأمثل، وتلبية احتياجاتهم؛ إذ تركز الشركة على تقديم تجارب تسوُّق مميزة، سواء عبر فروعنا، أو عبر المواقع الإلكترونية.
الجدير بالذكر أنه جارٍ العمل على تجهيز عدد من المواقع لافتتاحها في مدينة الرياض في أحياء (القدس والمنار والقيروان والمصيف وطويق)، إضافة الى مواقع أخرى سيتم إعلانها قريبًا داخل مدينة الرياض وخارجها.