محليات

"الجوازات" تحث المواطنين على الاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر "أبشر"

دعت إلى استغلال الخدمات النوعية بالتعاون مع "سبل" لتوفير الوقت والجهد
"الجوازات" تحث المواطنين على الاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر "أبشر"
واس
واس

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" من إصدار وتجديد الجواز السعودي، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي "سبل"؛ لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد.

وشددت "الجوازات" على المواطنين الراغبين في السفر خارجيًّا بأهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.

يُذكر أن الخدمات عبر منصة "أبشر" تتطلب حجز موعد إلكتروني حالَ الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.

أبشر
المديرية العامة للجوازات
منصة أبشر
الجواز السعودي

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