"الجوازات" تحث المواطنين على الاستفادة من إصدار وتجديد الجواز عبر "أبشر"

دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" من إصدار وتجديد الجواز السعودي، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي "سبل"؛ لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد.