"سيل العقارية" تحتفي بأول 93 أسرة في 8 مشاريع سكنية بالرياض

ونوّه مكتب المبيعات بالشركة في إعلان منشور على حسابها في منصة X (تويتر) أن العرض يشمل جميع الوحدات السكنية على اختلاف مساحاتها، مشيرًا إلى أن عددها نحو 330 وحدة تتراوح بين 93 و285 مترًا مربعًا حتى تناسب حاجات الأسرة السعودية.