"سيل العقارية" تحتفي بأول 93 أسرة في 8 مشاريع سكنية بالرياض

أعلنت شركة "سيل" العقارية طرح وحداتها السكنية النموذجية في جميع مشاريعها بمدينة الرياض؛ تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة إنها خصصت خصمًا مقداره 93 ألف ريال لأول 93 مشترٍ تتزامن طلباتهم مع تاريخ اليوم الوطني، مضيفةً أن العرض ينطبق على جميع مشاريعها الثمانية التي لم تُغلق مبيعاتها بعدُ، وهي مشاريع "سيل" (25 - 28 - 33 - 37 - 34 - 24 - 32 - 26) الموزعة على أحياء الرياض.
ونوّه مكتب المبيعات بالشركة في إعلان منشور على حسابها في منصة X (تويتر) أن العرض يشمل جميع الوحدات السكنية على اختلاف مساحاتها، مشيرًا إلى أن عددها نحو 330 وحدة تتراوح بين 93 و285 مترًا مربعًا حتى تناسب حاجات الأسرة السعودية.
يُذكر أن شركة "سيل" العقارية واحدة من شركات مجموعة "شرفة القابضة"، وهي بيت خبرة متخصص في التطوير العقاري للأغراض السكنية وفق مفهوم "أنسنة المدن" الذي تؤكد عليه رؤية السعودية 2030. https://saylksa.com/