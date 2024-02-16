المنظمة العربيّة للسياحة تمنح الدكتور زياد خلف وسام السياحة العربيّة من الدرجة الأولى

ويتكون المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة من معالي وزيرة السياحة (مملكة البحرين) عن منطقة الخليج واليمن، معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة (الجمهورية اليمنية)، معالي وزير السياحة والآثار (جمهورية مصر العربية) عن إقليم شمال افريقيا ووادي النيل، معالي وزير السياحة بدولة ليبيا عن إقليم المغرب العربي، معالي وزيرة السياحة والآثار بدولة فلسطين عن إقليم المشرق العربي والشام، ومعالي الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، ويترأس المنظمة العربيّة للسياحة معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والذي أكد بدوره أن وسام المنظمة للسياحة العربية من الدرجة الأولى يعتبر من أرفع الأوسمة التي تقدمها المنظمة للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة، كما أثنى على الدور الكبير الذي ساهم به الدكتور زياد خلف في دعم برامج المنظمة وتحقيق أهدافها.