الهيئة الملكية بمكة تُعلن نزع ملكية 63 عقاراً لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم منح ملاك العقارات المتأثرة مهلة نظامية للإخلاء مدتها 30 يوماً، تبدأ من تاريخ الإعلان، وقد أدرجت الهيئة أرقام العقارات التي سيتم إخلاؤها في هذا القرار ضمن المخطط المعتمد لنزع الملكية، ويبلغ عددها الإجمالي 63 عقاراً تتوزع في المناطق المذكورة.