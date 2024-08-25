الهيئة الملكية بمكة تُعلن نزع ملكية 63 عقاراً لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية بعض العقارات لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث، وذلك استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت.
ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في مدينة مكة المكرمة وتسهيل حركة المرور حيث سيشمل القرار مناطق تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام، حيث سيتم البدء بإخلاء العقارات المنزوعة اعتباراً من يوم الأحد 21 صفر 1446هـ الموافق 26 أغسطس 2024م.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم منح ملاك العقارات المتأثرة مهلة نظامية للإخلاء مدتها 30 يوماً، تبدأ من تاريخ الإعلان، وقد أدرجت الهيئة أرقام العقارات التي سيتم إخلاؤها في هذا القرار ضمن المخطط المعتمد لنزع الملكية، ويبلغ عددها الإجمالي 63 عقاراً تتوزع في المناطق المذكورة.
ودعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للاستفسارات والمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الإلكتروني info@rcmc.gov.sa أو الاتصال بالرقم المجاني 8001000041.