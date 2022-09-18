برعاية رسمية.. "سمة" تشارك في المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية في برشلونة

تشارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية "WCCRC" كراع رسمي، والذي سيقام في الفترة ما بين 18-20 سبتمبر 2022م في برشلونة.
يأتي ذلك بحضور أكثر من 200 من النخبة المختصين في مجال المعلومات الائتمانية من دول العالم، والمهتمين في الشأن المالي.
ويعدّ المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية أضخم مؤتمر متخصص في المعلومات الائتمانية، ويحظى بدعم كافة المتخصصين في صناعة المعلومات الائتمانية، وفي تطوير القطاع المالي، وكانت أول انطلاقة للمؤتمر في إيطاليا عام 1998م، ومن ثَم توالت إقامته على مدى الـ24 عامًا الماضية.
ويتناول المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية بنسخته الثانية عشرة، مواضيع مهمة تتضمن: مستقبل سوق الائتمان، ومدى تأثير جائحة كورونا في نمو السوق، وكيف لصناعة المعلومات الائتمانية أن تخفّف من أثر الجائحة على السوق، وتوجهات هذه الصناعة لإيجاد الحلول والأدوات الفعّالة التي تساعد في صنع القرار الائتماني.
كما يتطرّق المؤتمر إلى وضع الاقتصاد العالمي الحالي وتوجهاته، والأدوار التي تقوم بها شركات المعلومات الائتمانية بعد توسعة أُطُر صناعة المعلومات الائتمانية وشموليتها.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لـ"سمة"، سويد بن محمد الزهراني؛ أن "سمة" تتولى بشكل مستمر تطوير الأنظمة الفعّالة لتوفير المعلومات الائتمانية الصحيحة المحدثة عن الأفراد والشركات، ومساعدة النظام المالي والمصرفي، ومانحي الائتمان في كافة القطاعات، على إدارة المخاطر المالية وتقييمها، واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة التي من شأنها تقليل نسبة التعثر.
وبيّن الرئيس التنفيذي لـ"سمة" أن صناعة المعلومات الائتمانية لا يمكن حصرها في تبادل المعلومات فقط بين الجهات التمويلية، بل في القدرة على دراسة المستقبل، وتوجهات السوق وتحليله بواقعية ومنطقية؛ لرسم سياسات تحقق الأهداف، وهذا ما تنتهجه "سمة" منذ انطلاقتها.
وأضاف أن سمة حرصت على توفير الخدمات المناسبة لكل قطاع على حدة، بعد دراسة وافية لكل احتياجات القطاع وبلورة خدمات خاصة تتناسب مع الاحتياج الفعلي لكافة المجالات الاقتصادية، كما طورت سمة خدمات القيمة المضافة لتلك القطاعات؛ حيث قامت بتوفير مجموعة من الحلول المتقدمة والمتكاملة عبر تحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، وذلك من خلال التقارير الائتمانية، إضافة إلى نماذج المخاطر الائتمانية والتنبُّؤ عبر قاعدة بياناتها الائتمانية الضخمة".