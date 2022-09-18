برعاية رسمية.. "سمة" تشارك في المؤتمر الدولي للمعلومات الائتمانية في برشلونة

وأضاف أن سمة حرصت على توفير الخدمات المناسبة لكل قطاع على حدة، بعد دراسة وافية لكل احتياجات القطاع وبلورة خدمات خاصة تتناسب مع الاحتياج الفعلي لكافة المجالات الاقتصادية، كما طورت سمة خدمات القيمة المضافة لتلك القطاعات؛ حيث قامت بتوفير مجموعة من الحلول المتقدمة والمتكاملة عبر تحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، وذلك من خلال التقارير الائتمانية، إضافة إلى نماذج المخاطر الائتمانية والتنبُّؤ عبر قاعدة بياناتها الائتمانية الضخمة".