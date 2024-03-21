هطولات وتقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. "المدني" يحذّر ويرسل تنبيهاته

وأوضحت أن التحذير يشمل منطقة مكة المكرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والخرمة، والعرضيات، ومناطق: الباحة، وعسير، وجازان، والجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والرياض لتشمل: (الرياض العاصمة، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمجمعة، وثادق، ومرات، والغاط، والزلفي، وشقراء، ورماح، وحريملاء، والدرعية، وضرما، والمزاحمية، والخرج، ووادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وحوطة بني تميم)، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.