شاهد.. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان "الوليمة للطعام السعودي" بالرياض

أطلقت هيئة فنون الطهي، أمس الخميس، النسخة الخامسة من مهرجان "الوليمة للطعام السعودي"، والمقام خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025 في جامعة الملك سعود بالرياض، حيث يستعيد الحدث ثراء الموروث الغذائي للمملكة، ويقدّم للزوّار تجربة طهوية أصيلة تعكس عمق الهوية الوطنية وتنوعها. ويُعد المهرجان منصة رائدة للاحتفاء بالمطبخ السعودي وإبراز أحدث ابتكاراته، وترسيخ مكانته كأكبر حدث متخصص في تراث الطعام الوطني على مستوى الشرق الأوسط.
يمتد المهرجان على مدى عشرة أيام عبر سبع مناطق رئيسية تمثل نسيج الثقافة الطهوية في المملكة.
ففي منطقة تراث فن الطهي تُعرض مأكولات تقليدية من مختلف المناطق عبر مطاعم تراثية تستعيد أجواء الماضي، وتتيح للزوّار تذوق النكهات السعودية الأصيلة.
أما منطقة المسرح فتشهد عروضًا موسيقية وفنية حيّة، من بينها العرضة النجدية، وأمسيات العود، والفنون الخليجية، باستخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة.
وفي منطقة الأطفال والمزرعة تُنظَّم أنشطة تعليمية وتفاعلية تشمل مزرعة تفاعلية، وورش طهي، ومتاهة الطبخ، وركن الحرف اليدوية، والمشتل، في تجربة تستهدف ربط الأطفال بتراث الطهي الوطني بطريقة ممتعة.
ويبرز ضمن الفعاليات "متحف العسل" الذي يعرّف الزوّار بتاريخ إنتاج العسل في المملكة ومراحله ومنتجاته. كما تضم منطقة المطاعم أكثر من 100 مطعم تقدّم أطباقًا سعودية وعالمية بجلسات عائلية مريحة، بينما توفر منطقة المتاجر خيارات واسعة من المنتجات المحلية، مثل أواني المائدة والملابس والإكسسوارات والزينة المنزلية.
وتتميّز نسخة هذا العام بمشاركة مملكة تايلاند كضيف رئيسي، حيث خُصّص لها جناح خاص يعكس هويتها وثقافتها الشعبية، ويعرض أشهر أطباقها التقليدية، في خطوة تعزز التبادل الثقافي وتثري تنوع النكهات العالمية في المهرجان.
ويستضيف المهرجان فعاليات جوائز "جورماند" الدولية، التي انطلقت عام 1995 بمشاركة أكثر من 80 دولة، لتكريم أبرز الكتب والبرامج المتخصصة في فنون الطهي. ويحتفي هذا العام بثقافات الطعام في خمس مناطق من الشرق الأوسط.
وقدّم الطفل ثامر الغامدي عرضًا للرسم بالسدو والقط العسيري على لوحات تعلم أساليبها من جدته، ما جذب اهتمام الزوّار.
كما عبّر أحد الزوّار عن إعجابه بالأطباق الشعبية المتنوعة، واصفًا المهرجان بأنه "تجربة تستحق الزيارة وتبرز بصمة المطبخ السعودي"، مؤكدًا أن الأجواء الشتوية أضفت متعة إضافية على الفعالية.
وفي جانب آخر، شرحت الشيف هيفاء الزبيدي من منطقة مكة المكرمة طريقة إعداد عدد من الأطباق الحجازية، من بينها المنتو، والفرموزة، والسليق، والكابلي، والأرز البخاري.