شاهد.. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان "الوليمة للطعام السعودي" بالرياض

أطلقت هيئة فنون الطهي، أمس الخميس، النسخة الخامسة من مهرجان "الوليمة للطعام السعودي"، والمقام خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025 في جامعة الملك سعود بالرياض، حيث يستعيد الحدث ثراء الموروث الغذائي للمملكة، ويقدّم للزوّار تجربة طهوية أصيلة تعكس عمق الهوية الوطنية وتنوعها. ويُعد المهرجان منصة رائدة للاحتفاء بالمطبخ السعودي وإبراز أحدث ابتكاراته، وترسيخ مكانته كأكبر حدث متخصص في تراث الطعام الوطني على مستوى الشرق الأوسط.