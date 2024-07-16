نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على ناصر بن فهد بن فيصل آل فرحان آل سعود

وأدى الصلاة معه، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن فهد بن فيصل بن فرحان، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، الأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، الأمير سعود بن فهد بن فيصل بن فرحان، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان، الأمير مشعل بن فهد بن فيصل بن فرحان، الأمير ماجد بن فهد بن فيصل بن فرحان، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير فواز بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان، الأمير وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير فيصل بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان.