خبراء: كبار السن الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني مع تزايد استخدام التقنية

في خطوة لافتة تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تنامي مخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف كبار السن، داعين إلى تعزيز الوعي الرقمي وتوفير حماية متخصصة لهذه الفئة في ظل اتساع استخدامهم للتقنية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المختصون أن ضعف الوعي التقني لدى بعض كبار السن، وصعوبة التمييز بين الرسائل الحقيقية والمزيفة، والثقة الزائدة في التعامل مع الغرباء، عوامل تسهم في زيادة قابليتهم للتعرض لمثل هذه الجرائم.
وأشار تركي اليوسف، الممثل النظامي لشركة "بصمة أمان" للأمن السيبراني، خلال حديثه في برنامج "صباح السعودية"، إلى أن العزلة الاجتماعية تُعد من أبرز أسباب هشاشة كبار السن أمام الابتزاز الرقمي، إذ تدفعهم للتفاعل مع أطراف مجهولة.
وأكد أن الحماية تتطلب جهودًا تكاملية تشمل تنظيم ورش ودورات تدريبية، وتفعيل دور الأسرة في التوعية والمتابعة، مع ضرورة تيسير قنوات الإبلاغ عن محاولات الابتزاز.
وفي هذا السياق، برزت مبادرات نوعية مثل منصة "أمان"، التي تهدف إلى رفع مستوى الأمان السيبراني لكافة الفئات، مع تقديم دعم مخصص لكبار السن لمواجهة التهديدات الرقمية والتعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني.