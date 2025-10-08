خبراء: كبار السن الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني مع تزايد استخدام التقنية

وأوضح المختصون أن ضعف الوعي التقني لدى بعض كبار السن، وصعوبة التمييز بين الرسائل الحقيقية والمزيفة، والثقة الزائدة في التعامل مع الغرباء، عوامل تسهم في زيادة قابليتهم للتعرض لمثل هذه الجرائم.