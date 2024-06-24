ماذا تفعل عند تعرض الحساب البنكي للاحتيال؟.. سرعة الإبلاغ أهم عامل لاسترداد الأموال

دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إلى الحرص على سرعة إبلاغ الجهات الرسمية عند التعرض للاحتيال المالي.
وشددت على أن سرعة الإبلاغ تعدّ أحد أهم العوامل لاسترداد الأموال.
وأضافت: في حال التعرض للاحتيال، يجب التواصل مع الجهات المالية في حال كان الاحتيال متعلقًا بحسابك البنكي.
وأردفت اللجنة: يجب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة والإبلاغ عن الاحتيال المالي من خلال منصة أبشر.
وأشارت إلى أهمية التواصل مع "911" للرياض والشرقية ومكة، و"999" لبقية مناطق المملكة.
وتابعت: ينبغي إعادة إرسال رسائل الاحتيال إلى الرقم 330330 مثل "الجوائز الوهمية".