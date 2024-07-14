الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا لمنطقة جازان

ودعا سموه، الله تعالى، أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمضي قدمًا مع أهالي المنطقة؛ لتحقيق كل ما فيه أمن وخير ورفعة الوطن والمواطن؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في شتى المجالات في ظل توجيهات القيادة أيدها الله.