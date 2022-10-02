تفاعلاً مع مخالفات حراج المعيصم.. "زيتوني": هناك جهود بلدية كبيرة للرقابة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ "سبق" أن هناك جهوداً بلدية كبيرة تقوم بها الفرق الرقابية لمراقبة السوق "حراج المعيصم" بعد تقرير "سبق" بعنوان "أغذية ومشروبات مجهولة المصدر.. حراج المعيصم كثافة عددية ونشاط للباعة الجائلين".
وتفصيلاً، أضاف "زيتوني" أن هناك أيضاً العديد من حملات المداهمة تتم بين الحين والآخر لمنع مثل هذه الممارسات ومنع الباعة الجائلين ومصادرة المواد الغذائية المعروضة بطرق عشوائية.
وأردف: توجد لجنة مشكلة من عدة جهات بمشاركة البلدية والجهات الأمنية المعنية، بالإضافة إلى أن البلدية ستقوم خلال هذه الفترة بإعادة دراسة تصاميم السوق وتطويره بما يتناسب مع الوضع.
وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها بعض الظواهر السلبية المنتشرة في حراج المعيصم يوم الجمعة من قبل العمالة المتواجدة فيه.