لاستعراض منجزات "استطلاع".. وزير التجارة يترأس اجتماع اللجنة القانونية بمركز التنافسية

وتضمّنت أعمالُ الاجتماع الاطلاعَ على "دليل تقييم آثار التشريعات" المنشور عبر منصة "استطلاع"، الذي يهدف إلى وضع منهجية تفصيلية لتحليل الآثار المتوقعة لتبني أو تعديل تشريع معين، وتقييم ما إذا كان هذا التشريع سيحقّق الغرض منه بطريقة تتّفق وتلائم الحاجة التي دفعت إلى إصداره ابتداءً، إلى جانب تناول مستوى التقدم في مبادرات اللجنة القانونية ذات الصلة بالبيئة التشريعية؛ ومنها: حوكمة ترجمة ونشر الوثائق الرسمية، وتعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات.