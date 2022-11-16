بالفيديو.. سعادة إندونيسية عقب إعلان سمو ولي العهد ترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

وكان المركز الإسلامي في العاصمة جاكرتا قد تعرّض الشهر الماضي لحريق كبير أتى على بعض أجزائه، فجاء قرار سمو ولي العهد بترميمه على نفقة المملكة، اتساقًا مع نهج سموه والقيادة الرشيدة بتعمير بيوت الله ورعايتها؛ لتكون في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنبرًا لنشر نهج الإسلام الحق في الوسطية والاعتدال والرحمة والتآخي بين مختلف شعوب الأرض.