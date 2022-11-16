بالفيديو.. سعادة إندونيسية عقب إعلان سمو ولي العهد ترميم المركز الإسلامي بجاكرتا
تلقّى رئيس مؤسسة دار الإيمان الإندونيسية الشيخ محمد ألفي شام، نبأ إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا؛ بسعادة غامرة، معربًا عن شكره وامتنانه لهذا القرار الكريم.
وشدّد "شام" عبر مقطع فيديو، على أن مثل هذه الأعمال الخيّرة ليست بمستغربة على المملكة العربية السعودية، وهو امتداد لأيادي القيادة السعودية البيضاء في إندونيسيا، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.
وكان المركز الإسلامي في العاصمة جاكرتا قد تعرّض الشهر الماضي لحريق كبير أتى على بعض أجزائه، فجاء قرار سمو ولي العهد بترميمه على نفقة المملكة، اتساقًا مع نهج سموه والقيادة الرشيدة بتعمير بيوت الله ورعايتها؛ لتكون في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنبرًا لنشر نهج الإسلام الحق في الوسطية والاعتدال والرحمة والتآخي بين مختلف شعوب الأرض.