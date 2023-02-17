الدرعية التاريخية تشهد ختام كأس العالم للدراجات الاستعراضية.. غداً

بعها محطة مونبيلييه في بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقاً.وانطلقت البطولة في الـ 15 من فبراير الجاري، حيث أقيمت في المرحلة الأولى أنشطة رياضية استعراضية، شهدت حضوراً كبيراً من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولاً إلى الباركور إضافة إلى جولة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه.