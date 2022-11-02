"الشريف إكس" توقع اتفاقية مع محطات "بنزين" لتشغيل شواحن للسيارات الكهربائية

وقعت "الشريف إكس" لحلول شواحن المركبات الكهربائية اتفاقية مع شركة بنزين المحدودة؛ لتشغيل شواحن السيارات الكهربائية في محطاتها لخدمات السيارات ومحطات الوقود المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة الشريف القابضة في الرياض من قِبل الرئيس التنفيذي للشريف إكس د. أحمد سندي، والرئيس التنفيذي لشركة بنزين المحدودة أ. تركي العبداللطيف، بحضورٍ من الإدارة العليا والمسؤولين من الجهتين.
هذا وتأتي الشراكة امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة. وتعمل الشريف اكس جاهدة لتشغيل شواحن السيارات الكهربائية بانتشار واسع حول المملكة مما يخفض "قلق المدى" المصاحب عادة لقائدي السيارات الكهربائية، كما يشجع انتشار نقاط الشحن سكان المدن على اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، مما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة؛ ستوفر الشريف اكس بمعاييرها العالمية شواحن سريعة للمركبات الكهربائية في محطات بنزين لتقديم أفضل تجربة لمرتاديها من خلال أجهزة سريعة الشحن من نوع التيار المتدفق (DC) و (AC)؛ خدمات تستعرضها اليوم خلال المعرض الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية EV Auto Show المقام في الفيصلية الرياض في الفترة 1-3 نوفمبر بجانب رواد عالميين ومحليين.
وفق ذلك صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة نواف بن فايز الشريف: “يمثل هذا التعاون تقدم نوعي في مجال تشغيل نقاط شحن السيارات الكهربائية في المملكة" وأضاف: "نتطلع في المجموعة لبناء علاقات متنوعة تمكنّا من توطين التقنيات الحديثة وتحسين مستوى الخدمات، كما نحرص في الشريف إكس في إرساء البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية كجزء من رؤية المملكة 2030، مما يسعدنا لتسريع تقدم المركبات الكهربائية على اراضِ المملكة بالتوسع خلال محطات بنزين".
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بنزين المحدودة أ. تركي العبداللطيف: "نتطلع في شركة بنزين ومن خلال محطاتنا بخدمة المرتادين للمحطة بجميع الخدمات الآمنة والمتنوعة من خدمة الافراد في الخدمات العامة كالمساجد والمطاعم والكافيهات وخدمة السيارات من وقود وصيانة وتغيير زيت واطارات واضافة التقنية الجديدة ومواكبتها اليوم وهي خدمة الشحن للسيارات الكهربائية"
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها مع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة ومحطات بنزين وبينزول واسطول ذيب لتأجير السيارات. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.