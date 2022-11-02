"الشريف إكس" توقع اتفاقية مع محطات "بنزين" لتشغيل شواحن للسيارات الكهربائية

هذا وتأتي الشراكة امتدادًا لالتزام "الشريف القابضة" بالمساهمة النوعية في نقل أحدث تقنيات الطاقة النظيفة إلى المملكة. وتعمل الشريف اكس جاهدة لتشغيل شواحن السيارات الكهربائية بانتشار واسع حول المملكة مما يخفض "قلق المدى" المصاحب عادة لقائدي السيارات الكهربائية، كما يشجع انتشار نقاط الشحن سكان المدن على اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، مما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة؛ ستوفر الشريف اكس بمعاييرها العالمية شواحن سريعة للمركبات الكهربائية في محطات بنزين لتقديم أفضل تجربة لمرتاديها من خلال أجهزة سريعة الشحن من نوع التيار المتدفق (DC) و (AC)؛ خدمات تستعرضها اليوم خلال المعرض الأكبر في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية EV Auto Show المقام في الفيصلية الرياض في الفترة 1-3 نوفمبر بجانب رواد عالميين ومحليين.