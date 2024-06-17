أساور ذهبية ومنازعة الموت ودعوات.. روايات من قصص المتطوعين الصحيين في الحج

ويسترجع "علي" الذي يدرس الطب والجراحة في جامعة جازان ويستعدّ للانتقال من الصف الخامس للسادس، قصته مع الحاج الهندي وزوجته عام 2019 حين جاء متطوعًا برفقة الكشافة، وكان يستعدّ للالتحاق بالجامعة بعد أن أنهى المرحلة الثانوية، وخلال عمله في المشاعر وجد زوجين تقدم بهما السن وهما في حال حزن شديدة وإعياء كبير بسبب بحثهما لوقت طويل عن مخيمهم، ليقرر أن يصطحبها باحثًا عن مسكنهما الذي كان قريبًا منهما، وحين أوصلهما المخيم انهمرت دموعهما وبادرت الحاجة الهندية لتنزع بعض الأساور الذهبية والأموال التي معها وقدمتها كهدية له شكرًا على ما قدمه لهما، لكنه رفض وطلب منها أن تدعو له، وكانت دعوتها المباركة سببًا في توفيقه في ذلك العام.