سيدة تُحَقق حلم الإنجاب في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

بفضل من الله، أدخل مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، الفرحةَ على سيدة قاربت من العمر الأربعين عامًا؛ إثر معاناتها من العقم لمدة 16 عامًا؛ حيث تكللت جهود الفريق الطبي المتخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بالنجاح وتحقيق حلم الأمومة؛ وذلك بعد 7 محاولات لأطفال الأنابيب في عدد من المراكز الطبية داخل وخارج المملكة.