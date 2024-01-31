"الأرصاد": غيومٌ وسحبٌ مُمطرة على جازان وعسير والباحة ومكة والجوف والشمالية والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب الكثيف على أجزاءٍ من تلك المناطق.