مجموعة المشاريع الأولى القابضة ترسخ ريادتها في «سيتي سكيب جلوبال الرياض 2025»

كما توقع مذكرة تفاهم مع كل من: البنك العربي الوطني وبنك الرياض حول عدد من المشاريع الجديدة، إلى جانب إعلانها تأسيس شركة «أراي إنترناشونال» في المملكة المتحدة، في خطوة تدعم انتشارها العالمي، وتؤكد التزامها بمعايير عالمية في إدارة وتطوير المشاريع وتقديم مستوى مميز من خدمات الضيافة، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والعالمية الأخرى.