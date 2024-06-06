"هييرو" سلاح النصر الجديد.. مدافع متألق وتاريخ مرصّع بالإنجازات.. هل يحقن نزيف بطولات "العالمي"؟

وُلِد هييرو في 23 مارس 1968 في مقاطعة ملقا الإسبانية، وكان والده يلعب كرة القدم، وإخوته يفعلون الشيء نفسه، حتى إنه قال عن تلك الفترة من طفولته: "في ذلك الوقت، لم يكن لدينا أي إمكانية أخرى سوى لعب كرة القدم"، وأضاف: "بالنسبة لي كان اللعب لقريتي هو الأفضل. لقد كان شيئًا غير عادي، تلك هي الذكريات التي لن تنساها أبدًا".