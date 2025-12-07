"البيئة": تبوك تسجل أعلى هطول للأمطار بـ118.5 ملم في 24 ساعة

وأوضح التقرير أن منطقة المدينة المنورة سجلت (43.4) ملم في النبات - ينبع البحر، و(28.8) ملم في نبط - ينبع البحر، و(4.6) ملم في عشيرة - خيبر، و(4.0) ملم في ميناء ينبع.