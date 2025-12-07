"البيئة": تبوك تسجل أعلى هطول للأمطار بـ118.5 ملم في 24 ساعة

سجّلت منطقة تبوك أعلى معدل لهطول الأمطار بـ(118.5) ملم، وذلك في محطة رصد السرور بمدينة تبوك، ضمن أربع مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما سجلت محطة بئر بن هرماس في تبوك (13.6) ملم، وشقري (6.6) ملم، ومركز صحي شقري (5.6) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات الأمطار في مناطق المملكة، سجلت (47) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار في مناطق: المدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
وأوضح التقرير أن منطقة المدينة المنورة سجلت (43.4) ملم في النبات - ينبع البحر، و(28.8) ملم في نبط - ينبع البحر، و(4.6) ملم في عشيرة - خيبر، و(4.0) ملم في ميناء ينبع.
فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (2.5) ملم في محطة الجراني بطريف، و(2.1) ملم في مطار طريف، و(1.0) ملم في مركز حرس الحدود بطريف.
وسجلت منطقة الجوف (3.8) ملم في مطار القريات، و(1.8) ملم في القريات، و(1.5) ملم في محطة رصد منوه بالقريات.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة من خلال زيارة الرابط