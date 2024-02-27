"منتدى الالتزام البيئي" يختتم أعماله ويدعو إلى ضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه حماية البيئة

اُختتمت في الرياض أمس الاثنين فعاليّات منتدى الالتزام البيئي 2024 في دورته الأولى، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء محليًا وإقليميًا وعالميًا، وبلغ إجمالي المشاركين في فعاليات المنتدى أكثر من 1900 شخص، كما ناقش المنتدى على مدى يومين التحديات البيئية للمضي قدمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي مع المحافظة على استدامة البيئة وصون مواردها، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني.