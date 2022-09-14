"سكاي" و"تحكم" يطوران البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة الفائقة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد: "سعداء بتأسيس هذه الشراكة الجديدة مع "تحكم"، التي تمثّل حدثًا بارزًا آخر في رحلتنا لتطوير روح الابتكار، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة"، معربًا عن تطلعه للعمل معًا على تسريع تبني مخرجات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود التحول الرقمي المتواصلة للمملكة، والاستمرار في تعزيز مستقبل المدن، وتوفير حياة أفضل لأبناء وبنات الوطن في المستقبل.