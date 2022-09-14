"سكاي" و"تحكم" يطوران البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة الفائقة

أبرمت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة "تحكم"؛ لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة الفائقة اللازمة لتشغيل الجيل القادم من التطبيقات، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المنعقدة بالرياض.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية التي وقّعت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد، والرئيس التنفيذي لشركة تحكم المهندس نبيل العمر، على تعزيز قدراتهما المشتركة في مجال التقنية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات التي ستنتجها المدن الذكية، وذلك في مسعى للتوسع في تمكين الابتكارات عبر منظومة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، والإسهام في تطوير الملكية الفكرية المحلية، وإلهام الجيل القادم من علماء البيانات السعوديين الموهوبين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد: "سعداء بتأسيس هذه الشراكة الجديدة مع "تحكم"، التي تمثّل حدثًا بارزًا آخر في رحلتنا لتطوير روح الابتكار، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة"، معربًا عن تطلعه للعمل معًا على تسريع تبني مخرجات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود التحول الرقمي المتواصلة للمملكة، والاستمرار في تعزيز مستقبل المدن، وتوفير حياة أفضل لأبناء وبنات الوطن في المستقبل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تحكم المهندس نبيل العمر: "أكدنا في تحكم على التزامنا بتمكين الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال توفير منظومة مبتكرة للسلامة العامة والتنقل الذكي، وذلك بالاستفادة من تطوير وتشغيل حلول متقدمة تقنيًّا وقائمة على البيانات، اليوم، بالتعاون مع سكاي لتطوير البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي في المملكة، بهدف تعزيز جودة الحياة وخلق قيمة اقتصادية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التحول التي تتضمنها رؤية المملكة 2030".
وتعمل شركة تحكم، ومقرها الرياض، التي تأسست عام 2015، على الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتقديم أحدث الحلول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات: السلامة العامة، والتنقل الذكي على مستوى المملكة.
وتأسست شركة سكاي لدعم الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحقيق الأولويات الوطنية من خلال دفع الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتقدم الشركة حلولًا مؤثرة من خلال مجموعة من التقنيات المتقدمة، وتقوم هذا الأسبوع بعرض منتجاتها وخدماتها المتنوعة خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة في الرياض.