بعد 10 أيام.. ميدان القصيم للهجن يقيم السباق الثاني من سباقات الميادين

وأوضح مدير الميدان عبدالله بن دليم البدراني، أن هذا السباق هو أحد السباقات التي ينظّمها ويرعاها الاتحاد السعودي للهجن، ورصد لها في ميدان القصيم جوائز تقدر بأكثر من 2.500.000 ريال، موجهاً الدعوة لجميع محبي هذه الرياضة العريقة لحضور السباق.