"الصحة": جرعة محدثة ضد المتحورات.. وضرورة استكمال التحصين للوقاية من كوفيد 19

شددت "الصحة" على ضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار؛ للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19).
وأوضحت الوزارة توافُر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر على تلقِّي الجرعة السابقة، وذلك من عمر 12 عامًا فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، ومبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم (كبار السن، ذوو الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، الفئات ذات الخطورة العالية، العاملون في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة بالفيروس أو انتشاره والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهران فأكثر).
وأوضحت "الصحة" أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.
يُذكر أن الجرعة التنشيطية تمثِّل جرعة وقائية، يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا؛ إذ يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبيًّا من الفاعلية ضد متحورات الفيروس.