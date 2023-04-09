"الصحة": جرعة محدثة ضد المتحورات.. وضرورة استكمال التحصين للوقاية من كوفيد 19

وأوضحت الوزارة توافُر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر على تلقِّي الجرعة السابقة، وذلك من عمر 12 عامًا فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، ومبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم (كبار السن، ذوو الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، الفئات ذات الخطورة العالية، العاملون في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة بالفيروس أو انتشاره والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهران فأكثر).