"بيئة مكة": ضبط 23 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية بجدة والقنفذة

نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عددًا من الجولات الميدانية، ضبطت خلالها (١٨) مخالفة لنظام المياه بمحافظة جدة، و(٥) مخالفات لنظام المياه بمحافظة القنفذة، وفق اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها وما يقابلها من جزاءات.
واتخذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام المياه.
يشار إلى أن الوزارة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج وممارسي مهنة حفر الآبار على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة، خاصة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة؛ وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها؛ مؤكدةً أن فِرَق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر؛ لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.