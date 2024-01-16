8 خرافات عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.. تُفَندها "سعود الطبية"

- الخرافة الرابعة: حصلتُ على اللقاح وما زلتُ مصابًا بالإنفلونزا، لذا فهو لا يعمل. والحقيقة هي أن الحصول على اللقاح يقي من الإصابة ويخفف من أعراض الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها؛ لكن لا يزال هناك احتمالية إصابة بعض الأشخاص الحاصلين عليه؛ ولكنها احتمالية أقل من الأشخاص غير الحاصلين عليه.