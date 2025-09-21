"الغطاء النباتي" يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا وطنيًّا بمنطقة الرياض

وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزهات: "سعد، وثادق، ووثيلان، والغاط، وجبلة، وأبا سمري، والمحالب، وصميغان، وأبو قويرة، وسدير" الوطنية، إضافة إلى متنزهات: "زبدة، وشقراء البري، وروضة أم الشقوق"، مبينًا أن مجالات الاستثمار في الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري والهايكنغ.