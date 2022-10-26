وزير الحج يبحث مع نائب الرئيس الإندونيسي تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين

نقل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس الجمهورية الإندونيسية جوكو ويدودو، وحكومته ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلاده في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها الجمهورية.
جاء ذلك إثر لقائه بنائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين، بالعاصمة جاكرتا، خلال الزيارة الرسمية لجمهورية إندونيسيا التي يقوم بها الوزير الربيعة؛ بهدف استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث زيادة فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات عدة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يُسهم في تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين والزوار لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن زيارته تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وتطرق "الربيعة" إلى عمق العلاقات التي تربط الدولتين خصوصًا وأن المملكة العربية السعودية تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، ولما تمثله جمهورية إندونيسيا من ثقل إسلامي ودولي كبيرين، بالإضافة إلى أن الدولتين في مجموعة دول الـ20، وشهدت العلاقات الممتدة بينهما توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في شتى المجالات والتخصصات، منها قطاع الحج والعمرة.
وأكد "الربيعة" سعي القيادة الدائم وجهودها المستمرة لتسخير كافة الموارد المادية والبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح أن موسم الحج الماضي، وبعد انحسار تأثير جائحة (كوفيد- 19) وزيادة الأعداد، سجل أداء قرابة 211 ألف من الحجاج الإندونيسيين لنسكهم، فيما تجاوزت أعداد المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا خلال الأشهر الماضية أكثر من مليون معتمر، تمكن غالبيتهم من زيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في المدينة المنورة.
وشهدت الزيارة الرسمية عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين والمختصين من القطاعين العام والخاص، منها لقاء وزير السياحة والإبداع المعرفي سندياجا أونو؛ لمناقشة زيادة أعداد الرحلات المتبادلة بين البلدين مما يزيد فرص تنقل المعتمرين والزوار الإندونيسيين والسعوديين في ظل التسهيلات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية من خلال إزالة كافة الشروط الإجرائية والصحية، وإتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات السياحية والشخصية منها.
وتطرق "الربيعة" إلى الجهود التي تقوم بها المملكة لتأهيل المواقع الدينية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ بهدف إثراء رحلة الزوار والمعتمرين، وإبراز التنوع الحضاري التاريخي الذي تذخر به مدن ومناطق المملكة، مما يتيح حرية التنقل بعد أداء العمرة خصوصًا مع تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.
كما اجتمع وزير الحج مع رئيس الهيئة التنفيذية لصندوق الحج في جمهورية إندونيسيا فضل الإيمان شاه؛ بهدف بحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق تطلعات ورغبة القيادتين، ويحقق المستهدفات التنموية، ويعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المتعددة، ويوثق التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الجانبين، ويسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من إندونيسيا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.