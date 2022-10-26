وزير الحج يبحث مع نائب الرئيس الإندونيسي تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين

وتطرق "الربيعة" إلى الجهود التي تقوم بها المملكة لتأهيل المواقع الدينية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ بهدف إثراء رحلة الزوار والمعتمرين، وإبراز التنوع الحضاري التاريخي الذي تذخر به مدن ومناطق المملكة، مما يتيح حرية التنقل بعد أداء العمرة خصوصًا مع تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.