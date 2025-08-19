"الأرصاد" يُنبّه: تقلبات عنيفة تُحاصر 9 مناطق.. أمطار غزيرة وسيول وصواعق ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهات متقدمة شملت 9 مناطق في المملكة، تضمنت تحذيرات من أمطار متفاوتة الشدة، ورياح نشطة وأتربة مثارة، وصواعق رعدية، مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط برد وجريان السيول في بعض المواقع.
منطقة مكة المكرمة:
تشهد أمطارًا غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية، ورياح نشطة، وتساقط برد، مع تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول. وتشمل الحالة محافظات الطائف، العرضيات، أضم، ميسان، جدم، يلملم، القنفذة، الليث، العاصمة المقدسة، بحرة، رهاط، مدركة، هدى الشام، الشعيبة، تربة، المويه، وزيّة. تبدأ التنبيهات من الساعة 11:00 صباحًا وتستمر حتى 10:00 مساءً.
منطقة المدينة المنورة:
تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة، مع تساقط برد، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة، العيص، وادي الفرع، خيبر، بدر، والمهد. تبدأ الحالة من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 8:00 مساءً.
منطقة الرياض:
تشهد أمطارًا متوسطة، ورياحًا نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مع احتمال تساقط برد وصواعق رعدية. وتشمل التنبيهات العاصمة الرياض، الخرج، الدلم، الزلفي، شقراء، الدوادمي، والأفلاج. تستمر الحالة من 10:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.
منطقة تبوك:
تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، مع ارتفاع في الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية. وتشمل حقل، أملج، الوجه، ضباء، البدع، ونيوم. تبدأ التنبيهات من الساعة 4:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.
المنطقة الشرقية:
تتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مع فرص لأمطار خفيفة وصواعق متفرقة. وتشمل محافظات الأحساء، العديد، النعيرية، الجبيل، الخفجي، وحفر الباطن. وتستمر الحالة من 9:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.
منطقة جازان:
تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، ورياح شديدة، مع تدنٍ أو انعدام في مدى الرؤية، وتساقط برد، وارتفاع في الموج، وجريان السيول. وتشمل جازان، صبيا، الدرب، بيش، صامطة، العارضة، الريث، وهروب. تمتد الحالة من 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً.
منطقة عسير:
تتأثر بأمطار غزيرة، وصواعق رعدية، ورياح نشطة، وتساقط برد، مع خطر جريان السيول. وتشمل التنبيهات أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، النماص، بلقرن، سراه عبيدة، الفرشة، ظهران الجنوب، بيشة، طريب، وتثليث. تستمر الحالة من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 9:00 مساءً.
منطقة الباحة:
تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وصواعق، وتدنٍ في مدى الرؤية، مع جريان السيول. وتشمل الباحة، بلجرشي، المندق، بني حسن، العقيق، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة. تمتد التنبيهات من 1:00 ظهرًا حتى 9:00 مساءً.
منطقة نجران:
تتأثر بأمطار متوسطة، ورياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية، مع احتمالية جريان السيول. وتشمل نجران، شرورة، بدر الجنوب، حبونا، يدمة، خباش، وثار. تبدأ الحالة من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 8:00 مساءً.