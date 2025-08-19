"الأرصاد" يُنبّه: تقلبات عنيفة تُحاصر 9 مناطق.. أمطار غزيرة وسيول وصواعق ورياح شديدة

منطقة مكة المكرمة:

تشهد أمطارًا غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية، ورياح نشطة، وتساقط برد، مع تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول. وتشمل الحالة محافظات الطائف، العرضيات، أضم، ميسان، جدم، يلملم، القنفذة، الليث، العاصمة المقدسة، بحرة، رهاط، مدركة، هدى الشام، الشعيبة، تربة، المويه، وزيّة. تبدأ التنبيهات من الساعة 11:00 صباحًا وتستمر حتى 10:00 مساءً.