نائب وزير النقل لشؤون الطرق يدشن جوائز تميز المشاريع العالمية

وجاء الهدف من إطلاق هذه المبادرة السنوية التي تحتفي بالإنجازات والمبادرات المتميزة والمبتكرة، لتكريم الرواد في مجال إدارة المشاريع على المستوى المحلي والعالمي، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لتطوير المشاريع، إضافةً إلى دعم دراسة وتقييم الممارسات الابتكارية في إدارة المشاريع والاستفادة منها لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق الأهداف بشكلٍ أفضل، وتبادل المعرفة والخبرات وتطبيق الابتكارات الرائدة واستخدامها كأداة لتحسين الأداء وتحقيق النجاح.