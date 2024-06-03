نائب وزير النقل لشؤون الطرق يدشن جوائز تميز المشاريع العالمية

دشن نائب وزير النقل لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، أمس، جوائز تميز المشاريع العالمية، وذلك خلال انطلاق أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 - 3 يونيو الجاري، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
وتعد جوائز تميز المشاريع العالمية، مبادرة رائدة تهدف إلى تكريم الرواد والمبدعين في مجال إدارة المشاريع على المستوى العالمي.
وتسلط الجوائز الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين النتائج المؤسسية.
كما تأتي هذه الجوائز كخطوة مهمة نحو تعزيز التفوق والابتكار في إدارة المشاريع، لتوفر منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعارف، مما يدعم التطور المستمر ويعزز من كفاءة وفعالية المشروعات حول العالم.
وجاء الهدف من إطلاق هذه المبادرة السنوية التي تحتفي بالإنجازات والمبادرات المتميزة والمبتكرة، لتكريم الرواد في مجال إدارة المشاريع على المستوى المحلي والعالمي، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لتطوير المشاريع، إضافةً إلى دعم دراسة وتقييم الممارسات الابتكارية في إدارة المشاريع والاستفادة منها لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق الأهداف بشكلٍ أفضل، وتبادل المعرفة والخبرات وتطبيق الابتكارات الرائدة واستخدامها كأداة لتحسين الأداء وتحقيق النجاح.