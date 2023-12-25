بطول إجمالي 25 كم .. خطوات الإنجاز تتسارع بمشروع تنفيذ الطريق الدائري الأوسط بالطائف

وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قد تفقد سير العمل بمشروع الطريق الدائري الأوسط أخيراً، الذي سيكون أحد أهم محاور ربط الطرق العامة ببعضها بعضا مع دعم تحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها، ويحقق رابطاً تكاملياً بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ويدعم المحاور كافة، ويعمل على تسهيل تنقل الأهالي والسياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية، إذ يسهم المشروع في إمكانية الانتقال من موقع لآخر دون الحاجة إلى الدخول لوسط المدينة.