بطول إجمالي 25 كم .. خطوات الإنجاز تتسارع بمشروع تنفيذ الطريق الدائري الأوسط بالطائف

يجري العمل بخطوات متسارعة في تنفيذ مشروع الطريق الدائري الأوسط بالطائف، وتعمل آليات الأمانة وفرق العمل في المشروع الذي يبلغ طول مرحلته الأولى 10 كيلومترات، ويربط بين طريق الجنوب وطريق السيل مروراً بامتداد محور (شرق - غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومتراً، وعرض يراوح بين 80 و100 متر
ويوفر الطريق وصولاً سهلاً للمناطق والمشروعات التنموية، مما يجعله من أهم مشروعات الطرق الدائرية في المحافظة، وجارٍ تمهيد ودك أجزاء كبيرة من الطريق تمهيداً لسفلتته، بعد أن استكملت الأمانة تنفيذ عبّارات وأعمال درء أخطار السيول بأجزاء متفرقة من المشروع.
وكان أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قد تفقد سير العمل بمشروع الطريق الدائري الأوسط أخيراً، الذي سيكون أحد أهم محاور ربط الطرق العامة ببعضها بعضا مع دعم تحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها، ويحقق رابطاً تكاملياً بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ويدعم المحاور كافة، ويعمل على تسهيل تنقل الأهالي والسياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية، إذ يسهم المشروع في إمكانية الانتقال من موقع لآخر دون الحاجة إلى الدخول لوسط المدينة.