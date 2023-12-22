مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورماً ضخماً من دماغ طفل ويُنهي معاناته المستمرة مع الصداع والألم

مشيراً إلى أن العملية استغرقت 5 ساعات تحت التخدير الكلي، واستخدام فيها مجموعة من التقنيات المتطورة، مثل، جهاز "الملاحة العصبية" والميكروسكوب " Pentero Microscope"، وخلال العملية تم فتح الجمجمة والوصول للورم وتحريره من التصاقاته بحرص شديد، ومن ثم استئصاله، نقل بعدها الطفل للعناية المركزة (I.C.U) للمتابعة الحثيثة لحالته الصحية.